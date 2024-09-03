انت الأن تتابع خبر للتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة.. الوصفة السحرية القهوة والفازلين الجهنمي هيشد بشرتك ويرطبها بعمق وهيخليكي تنوري من اول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُقدم وصفة جديدة تجمع بين القهوة والفازلين كحل طبيعي لعلاج مشاكل البشرة مثل الجفاف وظهور التجاعيد.

هذا القناع الطبيعي ليس فقط يرطب البشرة بعمق بل يعمل أيضًا على تفتيحها.

يتطلب تحضير هذا القناع مكونات بسيطة تشمل ملعقة من مسحوق النشا، ملعقتين من الفازلين، ملعقة من زيت لبان الذكر، وملعقة من القهوة. تبدأ خطوات التحضير بتدفئة الفازلين في وعاء حتى يلين، ليُضاف إليه القهوة ويُخلط جيدًا مع باقي المكونات. ثم يُضاف النشا وزيت لبان الذكر، ويُمزج الخليط بواسطة مضرب يدوي ليتكون مزيج كريمي القوام. يُوضع هذا الخليط في وعاء صغير ويترك ليبرد ويتماسك.

للاستفادة من فوائد القناع، يُنصح بتطبيقه على الوجه بالتساوي قبل النوم وتركه طوال الليل. في الصباح، يُغسل الوجه بماء الورد ثم يُجفف ويُتبع بمرطب للحفاظ على الترطيب. يُشار إلى أن استخدام القناع مرة واحدة أسبوعيًا يُساهم في زيادة نضارة ومرونة البشرة.

يُذكر أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تُعزز من حماية البشرة، بينما يُعرف الفازلين بخصائصه المرطبة الفعالة. أما زيت لبان الذكر، فيُحفز إنتاج الكولاجين، مما يُعزز مرونة وملمس البشرة بفعالية.