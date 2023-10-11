رقم 6 سوف تصدمك .. تعرف على 10 أشياء تفعلها المرأة السعودية ببراعة أكثر من الرجال !

الرياض - محمد الاطلسي - استطاعت الكثير من النساء خلال السنوات الأخيرة أن يحققن نجاحات كبيرة وغير مسبوقة، وتفوقن على الرجال في مجالات مختلفة، منها على سبيل المثال حصول المرأة على علامات في الدراسة أعلى من الرجل، وفي عالمنا العربي، وفي السعودية على وجه الخصوص، أثبتت المرأة أنها

إذا أرادت استطاعت فعل ما لم تكن هي ذاتها تتخيله، وقد حصدت الكثير من النساء العديد من الجوائز العلمية، وحصلت المرأة على الشهادات العليا في الماجستير والدكتوراه أكثر من الرجل في كثيراً من الأحيان. المقال سوف نتعرف على أهم 10 أشياء تستطيع المرأة أن تفعلها ببراعة أكثر من الرجل . اقراء ايضاً : يقول تيموثي ليري “أن المرأة التي تسعى إلى مساواة

الرجل تفتقر إلى الطموح”، وفي السطور التالية سوف نثبت صحة نظرية “تيموثي ليري”، ونتعرف على 10 أشياء تستطيع المرأة أن تفعلها ببراعة أكثر من الرجل وهي كالتالي :

1- القدرة على التذوق والحواس الخمس بشكل عام حيث تكون المرأة أكثر حساسية من الرجال في عملية التذوق، ولعل هذا هو السبب الذي جعل عدد النساء أعلى تقدما في الترتيب بالنسبة للقوائم الحسية، كما أن البصيلة الشمية لدى النساء تحتوي على 43% من الخلايا أكثر من الرجل. و

عام، فإن العديد من الدراسات أثبتت بالفعل تفوق المرأة على الرجل في معظم الحواس، وتوصلت الدراسات أيضا إلى أن المرأة اكثر قدرة على تمييز الروائح، كما توصل العلماء إلى أن الإناث لديهن قدرة سماعية عالية تفوق قدرات الذكور كثيرا، والتي تمكنهم من تمييز الأصوات دون رؤية المتحدث.