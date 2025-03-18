جل ليلي طبيعي لبشرة صافية خالية من العيوب

نبات النيم ، معروف بفوايده الطبية والتجميلية ، وبيدخل في كتير من علاجات التجميل ، سواء لعلاج البثور ، او علاج مشكلة حب الشباب ، او تهدئة البشرة المتهجية ، النيم يعتبر علاج متعدد الاستخدامات ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم طريقة عمل جل النيم للحصول على بشرة صافية خالية من العيوب.

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