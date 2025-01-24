مقشر منزلي قوي لإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم كله والتخلص من البقع الغامقة والتصبغات

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رياض - احمد صلاح - تخلصي من كل الجلد الميت والقشور التي تتواجد في الوجه والجسم حيث تعتبر تلك المشكلات من المشكلات الكبرى التي تجعل ملمس الوجه والجسم بشكل غير مقبول بالإضافة إلى ان تلك الجلد الميت الذي يتواجد في الوجه والجسم من اكثر الاشياء التي تسبب في جعل الوجه والجسم باللون الداكن لذلك يقومون الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن بعض المقشرات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الجلد الميت والقشور نهائيا وتعد من اقوى تلك المقشرات هي مقشر النشا والليمون ومقشر القهوة مع السكر وماء الورد ومقشر السكر والليمون وغيرها من المقشرات الاخرى ونلاحظ البعض من الفتيات يقومون بإستخدام المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل التي يقومون بشرائها بأغلى الاسعار بالإضافة إلى ان تلك المقشرات تحتوي على مواد فعالة تعمل على تسبب تهيج في الجلد وتسبب العديد من المشكلات المختلفة به لذلك علينا بالمحافظة على بشرتنا من اي ضرر وعلينا بإستخدام المقشرات الطبيعية الآمنة التي لها نتائج مذهلة، وننصح الكثير من الفتيات بإستخدام مقشر السكر والنشا للحصول على بشرة بيضاء مثل الحليب وناعمة لذلك علينا بإستخدام تلك المقشر وهذه المقشرات يجب إستخدامها مرة واحدة في كل إسبوع وخلال فترة قصيرة تتمتعين ببشرة ناعمة كالحرير، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت في الوجه والجسم

ونقدم إليكي المكونات اللازمة لهذه الوصفة.

تمتعي من الآن بجسم وبشرة خالية من القشور والجلد الميت نهائيا عن طريق تقديم الوصفة الجبارة التي سوف نقدمها إليكي حيث يعد مقشر القهوة والسكر من اقوى المقشرات التي تعمل على تبييض الجسم والتخلص من الجلد الميت المتواجد به والتمتع بجسم ابيض مثل الحليب والجسم الناعم مثل الحرير لذلك علينا بإستخدامها.

مكونات عمل وصفة مقشر للتخلص من الجلد الميت في الوجه والجسم

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة مقشر للتخلص من الجلد الميت في الوجه والجسم