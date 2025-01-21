انت الأن تتابع خبر ولا عمرنا سمعنا عنها .. أغلي فاكهة في العالم موجودة في مصر تُزرع في مكان واحد وتحقق مكاسب بمليارات الدولارات .. يا بختك لو زرعتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في السنوات الأخيرة بدأت فاكهة الكرامبولا التي تعرف أيضًا باسم “فاكهة النجمة” في الظهور في الأسواق المصرية لتثير إعجاب المستهلكين والمزارعين على حد سواء، تنمو هذه الفاكهة الاستوائية في مكان واحد فقط داخل مصر وهو الحديقة النباتية في أسوان، شكلها الفريد الذي يشبه النجمة الخماسية يجعلها محط أنظار الكثيرين إلى جانب الفوائد الصحية التي تقدمها والتي تجعلها تستحق أن تكون واحدة من أغلى الفواكه في العالم.

القيمة الغذائية لفاكهة الكرامبولا وفوائدها الصحية

الكرامبولا لا تقتصر فوائدها على شكلها الجمالي بل هي أيضا مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات B وA وC بالإضافة إلى معادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، ما يميزها أكثر هو أنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية حيث تحتوي 100 جرام منها على 31 سعرة حرارية فقط مما يجعلها خيارا مثاليا للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية، كما أن الألياف الموجودة فيها تساعد على تحسين عملية الهضم بينما تلعب مضادات الأكسدة دورا كبيرا في تحسين صحة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة، كما يحتوي الكرامبولا على المغنيسيوم الذي يساهم في تحسين صحة الأعصاب.

زراعة الكرامبولا في مصر