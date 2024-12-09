انت الان تتابع خبر الكل هيسألك عليها.. طريقة تحضير الكنافة النابلسية في المنزل بمكونات اقتصادية أحلى من الجاهز وتحدي والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعد الكنافة النابلسية واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في المطبخ العربي، وتحديدا في دولة فلسطين، تتميز بطعمها اللذيذ والمميز الذي يجمع بين طعم الجبن الذائب والقشطة والقطر الحلو، تعد الكنافة النابلسية خيارا مثاليا لتقديمها في المناسبات الخاصة والعزائم، كما أنها حلوى محببة للكبار والصغار على حد سواء، في هذا المقال سنتعرف على المكونات وطريقة تحضير الكنافة النابلسية بأسلوب سهل وبسيط، فتابعونا.
مكونات عمل الكنافة النابلسية
يمكن عمل الكنافة النابلسية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، دون الحاجة لشرائها من الحلواني ودفع مبالغ باهظة، عند توفير تلك المكونات التالية:
- 500 جرام من عجينة الكنافة.
- 250 جرام من جبن العكاوي أو الجبن النابلسي.
- 100 جرام من السمن البلدي أو الزبدة.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب من القشطة الطازجة (اختياري).
مكونات القطر (الشربات)
- 2 كوب من السكر.
- 1 كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري).
طريقة تحضير الكنافة النابلسية
في خطوات سهلة وبسيطة، نستطيع تحضير حلوى الكنافة النابلسية في البيت بعد أن تعرفنا على المكونات سابقا:
- في قدر على النار، أضف الماء والسكر وحرك الخليط حتى يذوب السكر تماما.
- عند الغليان، أضف عصير الليمون واترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح القطر كثيفا.
- أضف ماء الورد أو ماء الزهر إذا رغبت في ذلك، ثم اترك القطر ليبرد جانبا.
- قم بتقطيع عجينة الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام اليدين أو مقص المطبخ.
- في قدر على النار، أذيب السمن أو الزبدة ثم أضفها إلى عجينة الكنافة وقلبها جيدا حتى تتغطى كل العجينة بالسمن.
- ادهن صينية الخبز بالسمن ثم ضع نصف كمية عجينة الكنافة في القاع واضغط عليها جيدا.
- ضع قطع الجبن فوق عجينة الكنافة بالتساوي، ثم أضف القشطة إذا كنت تستخدمها.
- ضع باقي كمية عجينة الكنافة فوق الجبن واضغط عليها برفق.
- سخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ضع صينية الكنافة في الفرن واخبزها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
- عند إخراج الكنافة من الفرن، اسكب القطر البارد على الفور فوق الكنافة الساخنة.
- قطع الكنافة إلى مربعات وزينها بالمكسرات المفرومة مثل الفستق أو اللوز، قدمها ساخنة أو دافئة وبالهنا والشفا.