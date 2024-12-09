انت الان تتابع خبر الكل هيسألك عليها.. طريقة تحضير الكنافة النابلسية في المنزل بمكونات اقتصادية أحلى من الجاهز وتحدي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد الكنافة النابلسية واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في المطبخ العربي، وتحديدا في دولة فلسطين، تتميز بطعمها اللذيذ والمميز الذي يجمع بين طعم الجبن الذائب والقشطة والقطر الحلو، تعد الكنافة النابلسية خيارا مثاليا لتقديمها في المناسبات الخاصة والعزائم، كما أنها حلوى محببة للكبار والصغار على حد سواء، في هذا المقال سنتعرف على المكونات وطريقة تحضير الكنافة النابلسية بأسلوب سهل وبسيط، فتابعونا.

مكونات عمل الكنافة النابلسية

يمكن عمل الكنافة النابلسية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، دون الحاجة لشرائها من الحلواني ودفع مبالغ باهظة، عند توفير تلك المكونات التالية:

500 جرام من عجينة الكنافة.

250 جرام من جبن العكاوي أو الجبن النابلسي.

100 جرام من السمن البلدي أو الزبدة.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من القشطة الطازجة (اختياري).

مكونات القطر (الشربات)

2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري).

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

في خطوات سهلة وبسيطة، نستطيع تحضير حلوى الكنافة النابلسية في البيت بعد أن تعرفنا على المكونات سابقا: