انت الان تتابع خبر شاهد .. وصفة الفازلين والملح الرهيبة لإزالة الشعر من الجسم كله نهائياً بدون ما تحسي بأي ألم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الشعر الزائد من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه السيدات والفتيات، لأن هذه المشكلة تسبب لهم الاحراج في الكثير من الأوقات خاصًة خلال فصل الصيف، لذلك يلجأ الكثير لاستخدام بعض الطرق المؤلمة التقليدية التي تسبب الكثير من الأضرار بعد ذلك، ولكنك اليوم تستطيعين التخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي عن طريق استخدام مكونات طبيعية آمنة وهما الفازلين الطبي والملح المتوفر داخل كل منزل.

خلطة الفازلين والملح لإزالة الشعر

يعمل الملح والفازلين على ازالة الشعر الزائد بكل سهولة كالتالي:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان ممتلئتان من الملح.

ملعقة ممتلئة من النشا.

ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.

ملعقة ممتلئة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

اخلطي الفازلين الطبي مع النشا والملح جيدًا حتى يمتزج.

ضعي زيت الزيتون وعصير الليمون واخلطي جميع المكونات جيدًا حتي تتجانس مع بعضها.

قومي بأخذ حمام ساخن لتفتيح مسام البشرة.

وزعي الخليط على أماكن وجود الشعر المراد إزالته.

اتركي الخليط على الجسم لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة حتى يجف بشكل تام.

بعد مرور الوقت اغسلي الجسم بالماء للتخلص من الخليط الموجود عليه.

استخدمي كريم مرطب مناسب لبشرتك بعد استخدام هذا الخليط.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للتخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي.

خلطة الفازلين والملح والحليب لازالة الشعر

يمكنك ازالة الشعر الزائد باستخدام خليط الملح والفازلين الطبي الذي يتم تحضيره كالتالي:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان من الحليب السائل.

أربع ملاعق من الملح.

أربع ملاعق من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير: