انت الأن تتابع خبر "بجودة HD" تردد قناة SSC الناقلة لمباريات دورى روشن السعودي والبطولات العربية علي النايل سات والعرب سات مجاناً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشتدت عمليات البحث في هذه الاوقات من قبل مجموعة من المتابعين لمعرفة تردد قناة SSC، وقد اصبحت قناة SSC من بين القنوات الرياضية الهامة في مصر والوطن العربي والتي تقوم بعرض جميع البطولات العربية ومنها بطولة دورى روشن السعودي ومنها المباريات العربية، كما ان القناة تعتمد علي الاساليب والمعدات التكنولوجية المتطورة في بث ونقل المباريات، بالاضافة الي ان القناة تعتد علي جودة الصوت والصورة من أجل تحقيق تجربة مشاهدة فريدجة من نوعها، وعبر سطور المقال التالية سنتعرف علي تردد قناة SSC علي النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال القناة علي جميع الاجهزة.

تردد قناة SSC

يبحث العديد من المتابعين عن تردد قناة SSC، وتعتبر قناة SSC من القنوات الرياضية الهامة التي تنقل كافة البطولات العربية والعالمية، هذا وان القناة تقوم بنقل مباريات الدورى السعودي والتصفيات المؤهلة لكأس امم اسيا، في الوقت الذي تعمل فيه القناة علي استقطاب الملايين من المشاهدين وذلك من اجل متابعة جميع المباريات العربية والعالمية،

هذا ويمكنك استقبال تردد القناة علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة SSC علي العرب سات

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

خطوات تنزيل تردد قناة SSC علي جهاز الريسيفر

الدخول بشكل مباشر الي قائمة الاعدادات من الريموت كنترول.

ثم تنتقل في الخطوة التالية نحو قائمة الاقمار الصناعية.

ومن بعد ذلك يتم تحديد خيار الترددات.

وتنتقل في الخطوة التالية الي كتابة تردد قناة SSC في الخانة المخصصة لها.

والضغط علي ايقونة البحث عن القناة.

ويتم الانتظار قليلا حتي تظهر القناة امامك بشكل بسيط.

مميزات قناة SSC