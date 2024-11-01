شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 لمتابعة اهم البرامج والافلام الوثائقية علي النايل سات والعرب سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
أرتفعت اسهم وعمليات البحث المتكررة والدائمة من جانب المشاهدين لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث ان قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر من اهم القنوات الهامة في الوطن العربي والتي تنقل جميع الافلام والبرامج الوثائقية بشكل مجاني، كما ان تنقل للشباب والمشاهدين عالم الطبيعة والحياة البرية من اجل تحقيق عمليات الاستكشاف، كما ان القناة تبث علي مدار اليوم دون انقطاع وبودن فواصل اعلانية، وسنتعرف في هذا المقال علي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال القناة علي اجهزة التلفاز.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
يهتم غالية المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتعبتر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات التي تزايد البحث عنها في الساعات الاخيرة من قبل مجموعة كبيرة من المتابعين، نظرا لانها تقوم بعرض الافلام والبرامج الوثائقية الشيقة المتعلقة بعالم الطبيعة وطرق استشكافها، بالاضافة الي ان القناة تبث بأعلي جودة ممكنة من اجل نقل جميع الفعاليات التي تهم الجمهور بأفضل صورة، وتهدف القناة الي تعليم الصبر والاستكشاف وتنمية العقول، ويأتي تردد القناة علي النايل سات كالتالي:
- التردد: 11411
- القمر الصناعي: النايل سات
- جودة القناة: HD
- معدل الترميز: 30000
- معامل الاستقطاب: افقي
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات
- التردد: 11804
- القمر الصناعي: العرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD
خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهازك
- يتعين علي المشاهد الذهاب اولا الي قائمة الاعدادات.
- ثم بعد ذلك يقوم باختيار القمر الصناعي التي تتواجد عليه القناة.
- ويتم اضافة تردد جديد من خلال الريموت.
- ثم يتم كتابة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في الخانة المخصصة.
- ويتم النقر علي ايقونة البحث عن القناة.
- وتنتظر لثواني حتي تكتمل عملية البحث.