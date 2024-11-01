شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 لمتابعة اهم البرامج والافلام الوثائقية علي النايل سات والعرب سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أرتفعت اسهم وعمليات البحث المتكررة والدائمة من جانب المشاهدين لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث ان قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر من اهم القنوات الهامة في الوطن العربي والتي تنقل جميع الافلام والبرامج الوثائقية بشكل مجاني، كما ان تنقل للشباب والمشاهدين عالم الطبيعة والحياة البرية من اجل تحقيق عمليات الاستكشاف، كما ان القناة تبث علي مدار اليوم دون انقطاع وبودن فواصل اعلانية، وسنتعرف في هذا المقال علي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال القناة علي اجهزة التلفاز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يهتم غالية المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتعبتر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات التي تزايد البحث عنها في الساعات الاخيرة من قبل مجموعة كبيرة من المتابعين، نظرا لانها تقوم بعرض الافلام والبرامج الوثائقية الشيقة المتعلقة بعالم الطبيعة وطرق استشكافها، بالاضافة الي ان القناة تبث بأعلي جودة ممكنة من اجل نقل جميع الفعاليات التي تهم الجمهور بأفضل صورة، وتهدف القناة الي تعليم الصبر والاستكشاف وتنمية العقول، ويأتي تردد القناة علي النايل سات كالتالي:

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: افقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

التردد: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهازك