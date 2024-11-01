شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات وشاهد أبرز برامجها لعجائب الطبيعة والعلوم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يترقب المزيد من المواطنين بختلف دول العالم بمعرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 حول جوجل، فقد تعد القناة من أبرز القنوات في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والمعرفة، لذلك تسعى القناة لاستكشاف عجائب الطبيعة والعلوم من خلال برامج تعرض الحياة البرية والثقافات المختلفة، مما أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة على مستوى العالم، ومؤخرًا، قامت القناة بتحديث تردداتها على أقمار نايل سات وعرب سات لتحسين جودة العرض وتجربة المشاهدة، فالآن من خلال موقعنا الإلكتروني “إقرأ نيوز” سنستعرض لكم أحدث ترددات القناة عبر مختلف الاقمار الصناعية وكيفية ضبطه بسهولة عبر السطور القليلة القادمة، تابعونااا..

تردد ناشيونال جيوغرافيك

يقدم تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر محتواه الممتع والذي يجذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بعالم الحياة البرية والبحرية والفضاء، بالإضافة إلى مجالات متنوعة أخرى، حيث يعد من أكثر الترددات بحثًا منذ انطلاق القناة في عام 2009، فقد تصنف القناة ضمن القنوات الوثائقية التي تركز على عالم الطبيعة والعلوم بمختلف مجالاتها، حيث تعرض مجموعة كبيرة من البرامج والأفلام الوثائقية المتعلقة بالحياة البرية وعالم الحيوان وغيرها من المحتويات المفيدة، لذلك فإن الكثير من الأشخاص في الوطن العربي يتابعون برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بشغف، ومن أبرز برامجها مايلي:

هياكل عملاقة

التحقيقات الكارثية

العالم تحت الماء

خلق ليفترس

مخاطر الطريق السريع

أمازون آسيا

عبر الصحراء

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

تردد القناة: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

تردد القناة: 11804

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على التلفاز

لتنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على أجهزة الاستقبال بكل سهولة، يمكنك اتباع هذه الخطوات التالية: