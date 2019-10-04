أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 4 أكتوبر أسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة البيض |بورصه...

نتابع أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 4-10-2019 ، اسعار الفراخ “Poultry prices today” أسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة البيض و بورصة الفراخ العمومية، واسعار الكتاكيت وأسعار البيض في الآونة الأخيرة تضاربت أسعار اللحوم داخل جمهورية مصر العربية، حيث كانت بورصة الدواجن الرئيسية منذ فترة قريبه تصرح بأسعار منخفضة إلى حد ما، وتزايدت الأسعار الخاصة بالدواجن بطريقة مفاجئة بنسبه تبلغ من 30 إلى 50 بالمئه، حيث يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة أعداد الدواجن النافقة في الفترات الماضية بسبب برودة الجو وارتفاع الموجه الشتوية وهذا ما أوضحته بورصة الدواجن العمومية، ومن المتوقع حدوث انخفاض في الأسعار مره أخرى مع بداية دخول فصل الربيع، وسوف نقدم لكم بورصة الدواجن الرئيسية لهذا اليوم .

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 4-10-2019

بورصة الدواجن الرئيسية في يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، حيث كانت البورصة تقوم بتوضيح سعر الفراخ البيضاء بمبلغ 20 جنيه مصري ولم يحدث اي اختلاف لهذا اليوم عن أمس، كم أنه يوجد ثبات في سعر الساسو، وثبوت سعر الكتكوت الساسو، بالإضافة إلى ثبات في هذا اليوم في سعر الأمهات البيضاء، وقد جاء اختلاف واحد فقط في سعر الكتكوت الأبيض حيث أنه انخفض سعر الكتكوت، ولكي تتمكنوا من التعرف على أسعار الدواجن لهذا اليوم من خلال موقعنا فقد قمنا بتحرير الجدول التالي، كم أن أسعار الدواجن البيضاء غدا سوف تكون متقاربة مع أسعار اليوم، بالإضافة إلى بورصة الكتاكيت، حيث تعتبر الفراخ من أهم المصادر للحوم من بعد المواشي في مصر .

بورصة الدواجن العمومية اليوم

النوع السعر بالجنية المصري مقدار التغير فى الاسعار فراخ بيضاء 20.00 جنيه ثبات في سعر ساسو 32 ثبات في سعر أمهات بيضاء 19 ثبات في سعر الامس كتكوت أبيض من 6.50 جنيه إلى6.75 جنيه ثبات في سعر الامس كتكوت ساسو من 4.75 جنيه إلى 5.00 جنيه ثبات في سعر الامس

وسوف يتم التحديث لأسعار الدواجن اليوم بشكل مستمر فور حدوث أي تغييرات اليوم في البورصة العمومية للدواجن .

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الجمعة 4-10-2019، ثبات في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 20، وثبات سعر الساسو حيث سجل 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 21.00 جنيه لحم ساسو كيلو 3200 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 33:00 جنيه 34.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 6.50 جنيه 6.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 4.75 جنيه 5.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 3.00 جنيه 3.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.30 جنيه 05.00 جنيه بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 15.50جنيه بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 32.50 جنيه 33.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 30.00 جنيه 31.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 40 جنيه 41:00 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم

30.00 جنيه سعر كرتونة البيض الابيض

32.50 جنيه كرتونة البيض الاحمر

وقد تم التحديث لسعر الفراخ البيضاء حيث أنها ثبات الأسعار اليوم ، وذلك من بعد الانخفاض الذي حدث في أسعار الأعلاف داخل الأسواق المحلية، وبخصوص بورصة البيض لهذا اليوم فقد بلغ سعر كرتونة البيض 30.00 جنيه، وأما بخصوص أسعار الدواجن بالنسبة للمستهلك فهي قد تزداد بنسبه قليلة تختلف من مكان لأخر عن البورصة بحوالي مبلغ 3 إلى 5 جنيهات، ولا يوجد أي تغييرات عن الأسعار التي كانت بالأمس للدواجن وقد ثبت سعر الساسو.

تحديث سعر الدواجن اليوم الجمعة الموافق 2019/ 10/ 4

سعر الأبيض 20

سعر الساسو 32

كتكوت ابيض من 6.50 جنيه إلى6.75 جنيه

كتكوت ساسو من 4.75 جنيه إلى 5.00 جنيه

كتكوت بلدي من 3.00 جنيه إلى 3.50 جنيه

امهات بيضا 19