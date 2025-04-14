صحيفتان قطريتان: زعيما مصر وقطر يعززان التنسيق لصالح الأشقاء الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 10:29 صباحاً - أبرزت صحيفتا "الراية" و"الوطن" القطريتان، فى افتتاحيتهما اليوم الإثنين، استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مؤكدتين أن قطر ومصر وبفضل تواصل قيادتى البلدين، استطاعتا فى الآونة الأخيرة بلورة مواقف ثنائية قوية أسهمت في تثبيت الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الراية"، في افتتاحيتها تحت عنوان "قطر تعزز العلاقات مع مصر"، "أن العلاقات القطرية المصرية متجذرة وكانت لها انعكاسات إيجابية كبيرة لصالح البلدين، وتنطلق تلك العلاقات من وحدة الأهداف والمصير المشترك، ولا شك أن الدولتين تشكلان بعدا استراتيجيا مهما لكليهما، وفي هذا الإطار جاء استقبال أمير قطر، للرئيس السيسي، في زيارة رسمية للبلاد".

وأضافت أن أمير قطر والرئيس السيسي سيعقدان مباحثات هامة تتناول العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق القطري المصري لصالح الأشقاء في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة ضمن جهود الوساطة المشتركة لإيقاف العدوان الإسرائيلي، فالدوحة والقاهرة تؤمنان أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز نهج التحاور والتشاور من أجل التنسيق، بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.

بدورها، أبرزت صحيفة "الوطن"، في افتتاحيتها تحت عنوان "علاقات قوية ومتميزة"، استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، أمس، في زيارة رسمية للبلاد.

وأكدت أن القمة القطرية المصرية تأتي تتويجا لعلاقات متميزة تقوم على التقدير والاحترام المتبادل، وفي وقت مهم للغاية، خاصة على وقع التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستدعي أعلى درجات التنسيق والتشاور، خاصة وأن قطر ومصر تلعبان دورا مهما ورئيسيا في جهود الوساطة المشتركة التي تضم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى اتفاق حول غزة بشأن تبادل الأسرى والرهائن، والعودة إلى الهدوء المستدام، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع المنكوب.