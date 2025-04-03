بالمر يقود تشكيل تشيلسى ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي وسون أساسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:26 مساءً - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، وماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي ، تشكيل فريقهما الذي سيخوضا بهما مباراة تشيلسي ضد توتنهام المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

بدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: جوستو، كولويل، تريفوه تشالوباه، ومارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، وإنزو فيرنانديز، نيتو

الهجوم: بالمر، سانشو ، جاسكون

وجاء تشكيل توتنهام في مباراة تشيلسي ضد توتنهام كالتالي :

حراسة المرمي: فيكاريو

الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، اودوجي

خط الوسط: ماديسون، بيرجفال، بينتانكور

الهجوم: سون، سولانكي، اودوبير

تشيلسي ضد توتنهام

ويخوض تشيلسي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، إذ يسعى لحسم النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على تواجده فى المربع الذهبي داخل ترتيب الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يدخل توتنهام المباراة باحثا عن استعادة الثقة وخطف نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة خلال مباريات الموسم الحالي، ما جعل الفريق يبتعد عن مناطق المنافسة مع الكبار والتواجد بالقرب من مناطق الصراع مع الهبوط.

وخسر تشيلسي أمام أرسنال بنتيجة 1-0، فى ديربي لندن الذى أقيم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وخسر توتنهام أيضا على يد فولهام بنتيجة 2-0 ضمن منافسات نفس الجولة.

تشيلسي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

ولعب تشيلسي 29 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، ليجمع 49 نقطة ، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 37.

وكذلك خاض توتنهام 29 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 15، ليجمع 34 نقطة فقط، وأحرز لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكهم 43.

مواجهات تشيلسي وتوتنهام

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فقد التقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في 173 مباراة سابقة ، كان التفوق الأكبر من نصيب البلوز خلال الفوز في 79 مباراة مقابل الخسارة 54 والتعادل 40 ، وأحرز لاعبوه 280 هدفًا وتلقت شباكهم 244.