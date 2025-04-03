وزير خارجية كييف يطلع بدر عبد العاطى على جهود وساطة أمريكا بالأزمة الأوكرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:26 مساءً - تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس من "اندريه سيبيها" وزير خارجية أوكرانيا.

استعرض الوزيران ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات خلال ألفترة الماضية، وسبل الارتقاء بأطر التعأون المشتركة القائمة فى المجالات ألفنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما استمع الوزير عبد العاطى إلى عرض من نظيره الأوكرانى لتطورات جهود الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، وما تم التوصل إليه فى جولتى المفأوضات غير المباشرة فى جدة والرياض، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن دعم مصر لتلك الجهود بما يسهم فى استعادة الأمن والاستقرار.