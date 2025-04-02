بعد شكاوى الأهالي.. مديرية أمن القاهرة تشن حملة لضبط سايس الجراج المتجاوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 05:26 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر عدد من قاطني محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه.

يُشار فى هذا الصدد إلى اضطلاع مديرية أمن القاهرة بتنظيم حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم، حيث أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين.