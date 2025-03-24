رئيسة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تزور مركز رعاية دار القدس للأيتام ذوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 09:30 مساءً - في إطار احتفالات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعيد الأم، ويوم المرأة المصرية، وعيد اليتيم، واليوم العالمي لمتلازمة داون، قامت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بزيارة مركز رعاية دار القدس للأيتام من ذوي الإعاقة، والاحتفال معهم حيث تفقدت الدار والتقت بالأطفال والشباب المقيمين بها، وكذلك الأمهات البديلة، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على توفير الدعم اللازم لهم

جاءت الزيارة في إطار اهتمام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتعزيز التكافل المجتمعي ودعم المؤسسات المعنية برعاية ذوي الإعاقة

بدأت الزيارة بجولة داخل الدار، حيث استمعت الدكتورة إيمان كريم إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة المتواجدين في الدار، وأبرز التحديات التي تواجههم، سواء على مستوى الإمكانيات المتاحة أو متطلبات التطوير والتأهيل.

وتعرفت المشرف العام على المجلس، على الابداعات الفنية والرياضية ومواهب أبناء الدار، والتي تعكس مهاراتهم في مختلف المجالات، وأشادت بالجوائز التي حصلوا عليها في عدة مسابقات محلية ودولية، و اشادت بدور الأمهات البديلة على رعايتهن و قدرتهن على العناية بالأطفال كريمي النسب

وأكدت المشرف العام على المجلس، خلال لقائها مع المسؤولين عن الدار، على أهمية دمج أبناء الدار في أنشطة المجلس المختلفة، بما يتيح لهم الفرص الكافية لتنمية قدراتهم وإظهار إمكانياتهم الفريدة، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة لهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم ويساعدهم على الاندماج في المجتمع وسوق العمل، وسيقوم المجلس بدمج مواهبهم وإشراكهم في مبادرة "اكتشفتي" و "حرفتنا من تراثنا" التي يقوم بها وينفذها المجلس.

وقالت الدكتورة إيمان كريم في تصريح لها خلال الزيارة:

"إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤمن بأن لكل فرد الحق في الحصول على فرص متكافئة للنمو والتطور، ولذلك نحرص على دعم مؤسسات الرعاية التي تهتم بذوي الإعاقة، وتوفير كل ما يمكن لتعزيز دورهم المجتمعي.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن أبناء مركز رعاية دار القدس، نموذج مشرف للإبداع والتحدي، وسنعمل على تمكينهم من خلال إشراكهم في أنشطة المجلس وإتاحة الفرص التدريبية التي تناسبهم."

وفي ختام الزيارة، قامت المشرف العام على المجلس بتوزيع الهدايا على الأطفال والشباب الموجودين بالدار، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة المجلس لتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراتهم ومواهبهم.