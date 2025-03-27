العالم اليوم - مصر.. الصورة الأولى لغواصة "السندباد" الغارقة

انتم الان تتابعون خبر مصر.. الصورة الأولى لغواصة "السندباد" الغارقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 03:24 مساءً - تناقلت وسائل الإعلام المصرية صورا لغواصة "السندباد" السياحية التي غرقت، الخميس، قبالة أحد الفنادق في الغردقة بمصر.

ولقي 6 سياح أجانب حتفهم وأصيب 9 آخرون، بينهم 4 حالات خطرة في غرق غواصة سياحية خلال رحلة بحرية في مصر.

وأفادت مصادر طبية وأمنية بأن السياح كانوا في رحلة لمشاهدة الشعاب المرجانية في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة في جنوب شرق مصر.

وقالت مصادر مصرية، لوكالة الأنباء الألمانية إن جميع الأجهزة تتابع الموقف حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث، مشيرة إلى أن الغواصة السياحية غرقت أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وتبين من الفحص أن الغواصة اسمها "سندباد" وكانت تقل نحو 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.