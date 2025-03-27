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اعلام العدو:الجيش يفشل بتجنيد الحريديم

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المؤتمر نت - اعلام العدو:الجيش يفشل بتجنيد الحريديم
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دوت الخليج -
اعلام العدو:الجيش يفشل بتجنيد الحريديم
كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني، اليوم الخميس ، أن جيش العدو بدأ بتشكيل كتيبة جديدة تعتمد على النساء بالدرجة الأولى.
وقالت إذاعة الجيش الصهيوني : "إنشاء كتيبة قتالية جديدة تتكون بشكل رئيسي من مقاتلات في ظل الفشل في تجنيد المتشددين". بحسب قولها.
ويعاني جيش العدو في الآونة الأخيرة من نقص شديد في القوى العاملة بالجيش الصهيوني بسبب رفض العديد من جنود الاحتياط الالتحاق بخدمة.
وكشفت وزارة حرب العدو الإسرائيلي الثلاثاء ، عن احصاءات صادمة لإصابات جنود العدو منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأفادت الوزارة أن أكثر من 70 جنديًا صهيونيا بترت أطرافهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة نتيجة للمعارك.
كما أن 37% من إصابات الجنود في الحرب كانت في الأطراف وتسعة% في الأعضاء الداخلية، فيما أن تسعة% من إصابات الجنود كانت في الأذن وسبعة% في العمود الفقري واثنين% في العين واثنين% في الرأس.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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