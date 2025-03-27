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الجهاد تنعي ناطق حماس عبداللطيف القانوع

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المؤتمر نت - الجهاد تنعي ناطق حماس عبداللطيف القانوع
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المؤتمر نت - نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع

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دوت الخليج -
الجهاد تنعي ناطق حماس عبداللطيف القانوع
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، إثر قصف استهدف خيمته في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وقالت "الجهاد" في بيان "إن استهداف العدو المتعمد للكوادر السياسية والإعلامية لحركات المقاومة يعكس فشل العدو في تحقيق أي إنجازات عسكرية على الأرض، مما دفعه إلى ارتكاب مجازر بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف الأطفال والنساء".
وتابعت أن، "استشهاد القادة والمجاهدين في صفوف المقاومة بين شعبهم هو مصدر فخر لشعبنا الفلسطيني، ويعكس أروع ملاحم الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال. دماء القائد القانوع ستظل منارة تضيء طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر والتحرير".
واستشهد، منتصف ليلة الخميس، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع بغارة للعدو استهدفت خيمته شمالي قطاع غزة.
ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع الذي اغتيل بغارة صهيونية شمالي قطاع غزة، مؤكدة أن استهداف قيادات الحركة سيزيدها إصرارًا على مواصلة الطريق.
وقالت الحركة "إن القانوع استشهد "جراء استهدافٍ صهيونيٍ مباشرٍ طال الخيمة التي تواجد فيها في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة الذي ظل صامداً فيه منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع حتى استشهاده".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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