جامعة القاهرة تعلن نتيجة المسابقة الطلابية السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 09:31 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق يهنئ الفائزين ويثنى على تميزهم وحرصهم على المشاركة في المسابقة، وتزامن فوزهم مع الاحتفال بليلة القدر المباركة.

رئيس الجامعة: القرآن الكريم منهج حياة، وعلينا أن نتمسّك به، ونتدبر آياته، ونحتكم إليه في أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكنا.

د.محمد سامى عبدالصادق: الجامعة حريصة على تنظيم هذه المسابقات بهدف غرس القيم النبيلة فى نفوس طلابها وتشجيعهم على التنافس فى حفظ كتاب الله.

د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: فوز 50 طالبا بواقع 10فائزين في كل مستوى من بين 356متسابقا، وطلاب كليات الزراعة والهندسة والعلوم في صدارة الفائزين.

نائب رئيس الجامعة: لجنة التحكيم ضمت نخبة من أساتذة دار العلوم، والجامعة تمنح الطلاب الفائزين جوائز مالية قيمة وتحتفل بتكريمهم.

أعلن د.محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة نتيجة المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب لطلاب الجامعة من مختلف الكليات، فى خمس مستويات، بإشراف د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتقدم لها 243طالبة، و113طالبا، وفاز منهم 50 فائزا، بواقع 10طلاب في كل مستوى.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن إعلان النتيجة يأتى متزامنا مع الاحتفال بليلة القدر، وهنأ رئيس الجامعة الفائزين، وأثنى على حرصهم والتزامهم الأخلاقى، وتمسكهم بحفظ آيات القرآن الكريم، داعيا إياهم إلى التمسك بآداب القرآن باعتباره منهج حياة، ويؤدى الالتزام به إلى بناء شخصيته متوازنة، وتقديم نموذج إنساني وأخلاقي قادر على بناء وطن قوي.

وأكد د.محمد سامى عبدالصادق حرص جامعة القاهرة على تنظيم هذه المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف غرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب، وتشجيعهم على التنافس في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، واكتشاف المواهب الشابة في التلاوة والتجويد، مشيرًا إلى أن المسابقة اشتملت على خمسة مستويات، تضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ 20 جزءًا، والمستوى الثالث حفظ 15 جزءًا، والمستوى الرابع حفظ 10 أجزاء، والمستوى الخامس حفظ 5 أجزاء.

وأضاف رئيس الجامعة أن القرآن الكريم له تأثير كبير، في تحسين فكر وسلوك الطلاب الذين يمثلون مستقبل الوطن، منبها إلى حجم التحديات التي تواجه الأوطان، فى ظل الصراعات الإقليمية والدولية، مما يستوجب الحفاظ والتمسك بالقيم والمعتقدات الدينيةالصحيحة، لافتًا إلى ضرورة نشر الثقافة الإسلامية ورسالتها، بما يجسد أهدافها في خدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة الوطن والأمة العربية والإسلامية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن نتيجة المسابقة أظهرت فوز 50 طالبا وطالبة،حيث فاز من كلية الآداب 5 طلاب، والطب البيطرى4، والاقتصاد والعلوم السياسية1، والهندسة6، والحقوق 1 والزراعة10،والعلوم6، والعلاج الطبيعى4، والصيدلة3، والتجارة3، والآثار2، والحاسبات والذكاء الإصطناعى2، والطب البشري2، ودار العلوم1.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن لجنة التحكيم في المسابقة، ضمت ثلاثة من أساتذة كلية دار العلوم وهم: د.أحمد حسن شحاته، ود.إبراهيم على إبراهيم، ود.فرج مسعود قطب. وسيمنح الفائزون جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، وتحتفل الجامعة بتكريمهم، تقديرا لتميزهم وحرصهم على حفظ القرآن الكريم.