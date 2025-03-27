أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع امطار رعدية على 6 محافظات

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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع امطار رعدية على 6 محافظات
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دوت الخليج -
الأرصاد يتوقع امطار رعدية على 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة، محذراً من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، ذمار، الضالع والبيضاء.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، صنعاء، المحويت، الحديدة، إب، ريمة، تعز، وأجزاء من مرتفعات لحج، أبين وشبوة.
وهطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أمطار على عدة محافظات تم تسجيلها في محطات الرصد الجوي وجاءت على النحو الآتي: حجة: 12.2 ملم، إب (بعدان): 7.4، البيضاء: 5.2، عمران: 3.8، المحويت: 2.8ملم.
كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق المحطات.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية.
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم