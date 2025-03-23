تامر شلتوت: دوري في مسلسل "الغاوي" نقلة فنية بالنسبة لي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 03:32 مساءً - أعرب الفنان تامر شلتوت عن سعادته البالغة من رد فعل الجمهور الإيجابى على دوره في مسلسل "الغاوى" بطولة الفنان أحمد مكى وقال لـ"اليوم السابع": أنا أعتبر هذا المسلسل نقلة فنية بالنسبة لى وسعيد بها جدًا وسعيد بالتعاون مع الفنان أحمد مكى الذى كان بالنسبة لى اكتشاف كبير من الناحية الإنسانية فهو كان داعمًا كبيرًا لى في المسلسل وتقديم النصيحة وبالنسبة للناحية الفنية فهو شاطر والعمل معه أضاف لى كثيرًا.

مسلسل الغاوي من النوع الذي يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل. وهو من إنتاج شركة سينرجي ويضم مجموعة من النجوم مثل أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، بالإضافة إلى تامر شلتوت الذي يظهر كأحد الشخصيات الرئيسية.

تدور قصة المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة. يقرر شمس التوبة عن البلطجة والجريمة التي كان يمارسها مع أصدقائه، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم.