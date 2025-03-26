ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 08:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على (صور جوازات سفر وإعلانات للشركة - هاتف محمول"بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.