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ضبط مالك عقار تعدى بالضرب على مسنة فى الشرقية

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ضبط مالك عقار تعدى بالضرب على مسنة فى الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 08:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة مسنة فى الشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من (إحدى السيدات  - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك العقار محل سكنها) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لشقتها. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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