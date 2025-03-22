شيخ الأزهر يوضح تعريف جوامع الكلم: من خصائص نبوة سيدنا محمد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 05:34 مساءً - أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن "جوامع الكلم" تنشأ من الحكمة لأن الإنسان الحكيم لا يتوقف كثيرا عند الجزئيات وسفاسف الأمور، ودائما مشغول بكليات وعظائم الأمور.

وقال شيخ الأزهر الشريف، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، فى الحلقة الـ 22، ببرنامج "الإمام الطيب" للحديث عن اسم من أسماء الله الحسنى، وذلك على شاشة قناة on، وقنوات المتحدة، إن الله يهبه قدرة بسبب التزامه بالحكمة، ويحشر معانى كثيرة فى ألفاظ قليلة مؤثرة، وجوامع الكلم من خصائص نبوة سيدنا محمد.

وأشار شيخ الأزهر إلى بعض من "جوامع الكلم" التى قالها الإمام الغزالى فى كتابه، منها "من عرف الله كان كلامه مخالفا لكلام الناس، ورأس الحكمة مخافة الله، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، موضحا أنها كلمات تسمى حكمة وصاحبها يُسمى حكيما، وهذا هو معنى تعريف الحكمة وهى "جوامع الكلم".