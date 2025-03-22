أمن القاهرة يزيل سور أقامه 7 أشخاص على قطعة أرض منفعة عامة بالمرج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصـــل الإجتماعى، يتضمن تضرر بعض الأهالى من قيام مجموعة من الأشخاص بالبناء بحرم الطريق بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مارس الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، بقيام 7 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، ببناء سور مخالف على قطعة أرض (منفعة عامة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط المذكورين وإزالة السور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.