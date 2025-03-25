العالم اليوم - النفط يستقر مع تقييم المستثمرين تأثير رسوم ترامب الجمركية

انتم الان تتابعون خبر النفط يستقر مع تقييم المستثمرين تأثير رسوم ترامب الجمركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 مارس 2025 09:24 صباحاً - شهدت أسواق النفط استقرارا خلال تعاملات الثلاثاء مع تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا مقابل تأثير الرسوم الجمركية على صناعات، مثل السيارات، على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

تحديث الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.01 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0121 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا أيضا إلى 69.12 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.

كما نقلت وكالة رويترز عن تسويوشي أوينو الخبير الاقتصادي في معهد إن.إل.آي للأبحاث قوله: "يخشى المستثمرون من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية المتنوعة إلى إبطاء الاقتصاد والحد من الطلب على النفط، لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني بما يكبح المعروض، إلى جانب التحولات السريعة في سياسته، يجعل من الصعب اتخاذ (المستثمرين) خطوات كبيرة".

وأضاف "نتوقع أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 70 دولارا لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة بفضل دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة".

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية.

كما مددت إدارة ترامب أمس الاثنين موعدا نهائيا لشركة شيفرون الأميركية للنفط لإنهاء العمليات في فنزويلا ليصبح 27 مايو.

وقال ترامب أيضا إن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريبا لكنه أشار إلى أنه لن يتم فرض كل الرسوم التي هدد بها في الثاني من أبريل وأن بعض الدول قد تحصل على تعليق لها، وهي خطوة اعتبرتها وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.

في غضون ذلك، قالت أربعة مصادر لرويترز إن من المرجح أن تلتزم مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، بخطتها لزيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو، وسط استقرار أسعار النفط وخطط لإجبار بعض الأعضاء على خفض ضخ النفط للتعويض عن الإنتاج الزائد في السابق.

ويراقب المستثمرون أيضا المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

واختتم مسؤولون أمريكيون وروس أمس الاثنين محادثات استغرقت يوما وركزت على مقترح محدود لوقف إطلاق النار في البحر الأسود بين كييف وموسكو، في إطار جهد دبلوماسي تأمل واشنطن أن يمهد الطريق لمفاوضات سلام أوسع نطاقا.