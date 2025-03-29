رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 11:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية:

- رفع درجة الاستعداد بـ 305 منشآت صحية تشمل 38 مستشفى و267 مركزًا ووحدة طب أسرة في 6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

- تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات

- مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وتوفير كميات إضافية من الدم ومشتقاته لضمان الجاهزية الكاملة

- انعقاد غرف الأزمات بالمقر الرئيسي والفروع على مدار الساعة مع التنسيق الكامل مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة وغرف الشبكة الوطنية بالمحافظات وهيئة الإسعاف المصرية

- تعزيز التنسيق بين أفرع الهيئة بالمحافظات لضمان الدعم الفوري مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية وتعزيز تواجد فرق رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا مع قيادات ومديري أفرع الهيئة بالمحافظات، لمتابعة استعدادات الهيئة لتأمين الخدمات الطبية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لضمان توفير الرعاية الصحية بكفاءة عالية خلال فترة الاحتفالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رفع درجة الاستعداد بـ 305 منشآت صحية، تشمل 38 مستشفى و267 مركزًا ووحدة طب أسرة في المحافظات الست التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس"، مشددًا على جاهزية المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة خلال هذه الفترة.

كما وجه بتكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمرضى والمصابين عند الحاجة.

واستعرض الاجتماع موقف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، حيث أكد رئيس الهيئة على توافر كميات إضافية من الدم ومشتقاته، لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي حالات طارئة خلال فترة العيد.

وفي إطار تعزيز التنسيق والاستجابة السريعة، وجه الدكتور أحمد السبكي بانعقاد غرف الأزمات بالمقر الرئيسي للهيئة والفروع على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة والسكان، وغرف الشبكة الوطنية بالمحافظات، وهيئة الإسعاف المصرية، لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طوارئ صحية.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التنسيق بين أفرع الهيئة بالمحافظات لضمان الدعم الفوري عند الحاجة، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية، وتعزيز تواجد فرق رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية لمتابعة مستوى الخدمة وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية.

حضر الاجتماع، كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتورة مي المليحي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالهيئة، الدكتور مها عجيز، مدير إدارة مراكز طب الأسرة، والأستاذ إسلام الصياد، عضو الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

كما حضر الاجتماع عبر تقنية الزووم، كل من: الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالسويس، الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة بالأقصر، الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان.