بعد تداول فيديو لهما.. ضبط شخصين عليهما آثار تعاطى المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 11:26 صباحاً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تدوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما (مقيمان بالقليوبية "سبق إتهام أحدهما فى جناية "مخدرات")، وبمواجهتهما إعترفا بكونهما من متعاطى المواد المخدرة ، وأضافا بتحصلهما على المخدر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) ، وتم ضبطه وبحوزته (كمية من المواد المخدرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.