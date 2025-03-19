متحدث الوزراء: لجنة الدراما ستضع رؤية متكاملة تحقق أهدافها خلال الأعوام المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 08:26 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم تشكيل لجنة مرتبطة بالدراما والثقافة وهى مجموعة العمل التى أشار إليها رئيس مجلس الوزراء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، من أجل أن تعكس الدراما المقدمة الثقافة المصرية الحقيقية، ونحافظ من خلالها على الهوية والانتماء المصرى.



وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، عقب المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من العاصمة الإدارية، أن مهمة اللجنة العمل على وضع رؤية حقيقية للدراما المصرية خلال السنوات المقبلة.

أوضح محمد الحمصانى، اللجنة ستضم مجموعة من المتخصصين وكافة الجهات المعنية ودورها سيتكامل مع هذه المؤسسات، لوضع رؤية متكاملة وناجحة تحقق أهدافها على الأعوام المقبلة.