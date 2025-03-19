مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 03:31 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب فخامة الدكتور/ حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وتعرب مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل الاجرامى الارهابى، وترفض كافة أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الامن والاستقرار فى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع فخامة الدكتور/ حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وتتقدم مصر بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي الشقيق وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.