شرطة السياحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة بدون ترخيص تروج لرحلات حج وعمرة وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين، تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على دفاتر إستلام نقدية، وطلبات حجز رحلات سفر خارج البلاد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.