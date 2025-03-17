ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:29 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بمدخل العقار المُشار إليه على حفرة بقطر 3 متر وعمق 5 متر، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.