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ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

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ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:29 مساءً -  

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بمدخل العقار المُشار إليه على حفرة بقطر 3 متر وعمق 5 متر، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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