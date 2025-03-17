سفير قطر بالقاهرة: تجربة مستشفى سرطان الأطفال (57357) جديرة بأن تكون نموذجاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:28 مساءً - أكد السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن تجربة مستشفى سرطان الأطفال (57357) جديرة بأن تكون نموذجاً يُحتذى به، مشيداً بالجهد الكبير والخدمات الطبية الهائلة التي تقدم للأطفال المرضى والنتائج المبهرة التي تنعكس في ارتفاع نسبة الشفاء.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته سفارة دولة ‎قطر لدى جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع جمعية ‎قطر الخيرية بمستشفى سرطان الأطفال (٥٧٣٥٧) ‎ضمن ‎مشروع إفطار صائم، بمشاركة أعضاء السفارة والمسؤولين عن إدارة المستشفى وعشرات الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى وذويهم وعدد من الشخصيات الدبلوماسية ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وشمل برنامج حفل الإفطار جولة تفقدية بأقسام المستشفى المختلفة، والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم في جو من الألفة والبهجة.