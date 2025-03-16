النيابة الإدارية تجري تحقيقا في واقعة تعدي مدير مدرسة بالبحيرة على طالبتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 10:30 مساءً - باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر - مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

حيث استمع الأستاذ خالد شبل - وكيل النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدداً من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلًا من: مدير إدارة المراجعه الداخليه والحوكمة بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات