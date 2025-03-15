ضبط مليون قطعة مختلفة داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها حفاظاً على أرواح المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وبمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع، وبمواجهته إعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية "بدون ترخيص" بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.