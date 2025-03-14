الأمن يضبط مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه في 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 مارس 2025 02:26 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وللإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .. فقد واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن القليوبية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البودر "حشيش إصطناعى" – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض)

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة بنى مزار ، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الآيس" الشابو" – 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

مديرية أمن قنا

ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة قنا ، وبحوزتهم (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وبحوزته (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وجرى ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، وبحوزتهم (75 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (30 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.