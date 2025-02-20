غدا.. لقاء أخوي لقادة مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي بالسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 04:29 مساءً - يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، وقادة مجلس التعاون الخليجي، غدًا الخميس، في لقاء أخوي غير رسمي بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول، أن اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر والأردن.

وأشارت الوكالة، إلى أنه فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.