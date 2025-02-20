ولي العهد محمد بن سلمان يدعو قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس السيسي وملك الأردن إلى لقاء في الرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 03:32 مساءً - نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، تصريح مصدر مسؤول، أنه بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في مدينة الرياض، يوم الجمعة، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء أخوي غير رسمي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.