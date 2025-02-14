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مصدر مصرى: مصر تتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة

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مصدر مصرى: مصر تتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 11:26 مساءً -  

أكد مصدر رسمي مصري أن مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

كما قال المصدر المصري الرسمي إن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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