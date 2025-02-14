مصدر رسمي مصري: القاهرة لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات خلافًا لما يُشاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 11:26 مساءً - أفاد مصدر رسمي مصري بأن القاهرة لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات خلافًا لما يُشاع، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي شهادة أقل ما توصف بها أنها تاريخية، ظهر متطوع كويتي يروي في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي الدور التاريخي الذي تلعبه مصر لدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

يقول الرجل في الفيديو الذي تصدر ترند تويتر: «أقسم بالله الدور الذي تلعبه مصر تاريخي لإنقاذ فلسطين، ومن وقت مشاركتي لدخول المساعدات بعد فتح معبر رفح بعد اتفاق وقف النار بغزة ما شوفت حد دفع جنيه واحد على الكم الكبير من الشاحنات التي تتدفق عبر معبر رفح في الجانب المصري».

وأضاف «هذه رسالتي وبكل أمانة للذين يلعبون لعبة الفتنة. بالله عليكم لا تتجنوا على مصر ودورها الكبير، كيف تقولون للناس مصر بتفرض رسوم ومصر هي اللي بتضحي بكل شيء، اتقوا الله، قولوا بأمانة أو اصمتوا لكي لا يلعنكم التاريخ».