جامعة حلوان تنظم زيارة دامجة لطلاب ذوي الهمم إلى معرض القاهرة الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 09:31 صباحاً - نظمت جامعة حلوان زيارة لطلابها من ذوي الهمم إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف مرعى مستشار رئيس الجامعة للأشخاص ذوى الهمم، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز للاشخاص ذوى الاعاقة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الثقافة والمعرفة وتشجيع الشباب على القراءة.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم جامعة حلوان لدور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة رئيسية لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة لدى الطلاب. يُعد المعرض فرصة فريدة للاطلاع على أحدث الإصدارات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، مما يُسهم في بناء جيل مثقف واعٍ بقضايا وطنه ومحيطه الإقليمي والدولي.

تميزت زيارة الطلاب بجولة خاصة داخل الجناح الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وجناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ثم حضور ندوة بالمائدة المستديرة لقاء تعريفي بصيغة ديزي لذوي الإعاقة لقراءة الكتب التحدي والمأمول وزيارة المعرض.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية زيارة معرض الكتاب في تعزيز وعي الطلاب بأهمية القراءة كوسيلة لتنمية القدرات الفكرية والإبداعية. وأضاف أن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للوطن.

من جانبه، أشاد الدكتور حسام رفاعي بالدور الكبير الذي يلعبه معرض الكتاب في تشكيل وعي الطلاب وفتح آفاق جديدة لهم والتأكيد على حرص الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية الدامجة للطلاب ذوي الإعاقة.

وشهدت الزيارة أجواء إيجابية مليئة بالحماس والتفاعل بين الطلاب، وبهذه الزيارة، تؤكد جامعة حلوان على استمرار دعمها للأنشطة التي تُسهم في صقل شخصية الطلاب وتُرسخ فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن، إيماناً منها بدور الثقافة والمعرفة في بناء مستقبل أفضل.

وتمت الزيارة تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة ريهام خطاب مدير المشروع بالجامعة، والطالب يوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.

وقد أشرف على الزيارة من الإدارة العامة لرعاية الطلاب كل من: أشرف بيومي، طارق إسماعيل، مصطفى جاد، محمد سامي، أشرف يوسف، إلهام فاروق، يسرية عبد الحميد، نجلاء لطفي، وإيمان إبراهيم.