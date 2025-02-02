نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 2 فبراير 2025: تحذيرات من الشبورة المائية وتقلبات جوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا تحذر فيه من تكون الشبورة المائية صباح اليوم الأحد 2 فبراير 2025، والتي قد تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأكدت الهيئة أن هناك 3 ساعات حرجة في الصباح الباكر، تستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنةً بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

والوجه البحري السواحل الشمالية وشمال الصعيد

وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

أما خلال فترات الليل والصباح الباكر، فيكون الطقس شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة في الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

زيادة عدد ساعات سطوع الشمس في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية، الشرقية، ووسط سيناء.

رياح معتدلة السرعة تصل إلى 28 كم/ساعة في القاهرة الكبرى، و20 كم/ساعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

الحالة: خفيف إلى معتدل

خفيف إلى معتدل ارتفاع الأمواج: من 1 إلى 1.5 متر

من اتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية

البحر الأحمر:

الحالة: معتدل

معتدل ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2 متر

من اتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة الكثيفة خاصة في الصباح الباكر. ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الليل والصباح الباكر لتجنب التعرض للبرد القارس. متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة آخر تطورات الطقس.

تبقى الأوضاع الجوية تحت المتابعة المستمرة، وسنوافيكم بأي تحديثات بشأن التقلبات المناخية المحتملة خلال الأيام القادمة.