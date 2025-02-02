سفير دولة الكويت لدى القاهرة: اليوسف يلتقي اليوم الرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 08:30 صباحاً - قال سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سيلتقي يوم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارته إلى القاهرة التي تستمر يومين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الغانم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى استقباله على أرض مطار القاهرة الدولي النائب الأول والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق له في مستهل جولته التي تشمل أيضا المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان.

وأضاف السفير الغانم أن الشيخ فهد اليوسف سيجري لقاءات مع وزيري الداخلية والدفاع وعدد من المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأكد الغانم أن الزيارة تندرج في نطاق العلاقات الاخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والمتميزة على الاصعدة كافة.

واشاد السفير بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات الاخوية بين الكويت ومصر وكذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق الذي تتسم به هذه العلاقات، مؤكداً الحرص على تدعيم الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وكان النائب الاول أجرى أول زيارة رسمية له إلى مصر في يونيو الماضي التقى خلالها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير الدفاع الفريق اول محمد زكي.وتركز البحث خلال الزيارة على التنسيق والتعاون في المجالين الامني والعسكري وسبل تطوير العلاقات في هذا الإطار.