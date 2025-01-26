وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة مفاجئة على حي مصر القديمة لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 02:33 مساءً -

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، ظهر اليوم بجولة مفاجئة علي حي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لانهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي ، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها.

كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد رخص البناء الصادرة للمواطنين ، وتعرفت من رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي علي أعداد الطلبات التي تم إنجازها في هذا الملف وأهم المشكلات التي تم رصدها .

وخلال الجولة وجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس الحي بضرورة التواجد علي مدار اليوم في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين ، خاصة بعد تلقيها بعض الشكاوي خلال زيارتها للحي بوجود تأخير وعدم انهاء لبعض الطلبات المختلفة .

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي تدوين جميع البيانات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بشكاوى لها خلال زيارتها للحي ، ووجهت قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة باستمرار متابعة الشكاوي التي قدمها المواطنين لسرعة حلها والعرض عليها عقب الانتهاء من حل المشكلات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملف التصالح علي مخالفات البناء يأتي علي رأس أولويات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية ، مؤكدة أنه سيتم تقييم جميع رؤساء الأحياء والمراكز وسكرتيري العموم وسكرتير العموم المساعدين خلال الفترة الحالية وفقاً لمعدلات الإنجاز في هذا الملف وقدرتهم علي حل أي مشكلات أو معوقات أمام المواطنين الراغبين في التصالح للانتهاء من فحص جميع الملفات الموجودة وحصول المواطنين علي نماذج التصالح النهائية .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية خلال الفترة الحالية مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بمقر الوزارة لمتابعة سير العمل في ملف التصالح ودفع وتيرة العمل والتغلب علي أي تحديات .