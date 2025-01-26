نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: نتيجة سنوات النقل خلال ساعات.. وتحذير عاجل بشأن النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج امتحانات النقل بالفصل الدراسي الأول خلال ساعات قادمة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أنه تم إصدار تعليمات للمديريات التعليمية بسرعة إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تحذير المديريات بتسليم نتائج الامتحانات للعمال بالمدرسة لتسليمها لأولياء الأمور بمقابل مادي، حيث أن هذا مخالف ولا بد من اتاحتها للطلاب دون مقابل مادي.

وأوضح أنه على جميع مديري المدارس بتهسيل معرفة النتائج للطلاب وأولياء أمورهم.

واختتم المصدر قائلا:" كل من يخالف التعليمات بشأن نتيجة الفصل الدراسي الأول سيعرض للمساءلة القانونية".