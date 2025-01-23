صور متداولة لصفقة الأهلي المحتملة قبل ساعات من إعلان التعاقد معه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 09:33 مساءً - تداول مواقع التواصل الإجتماعي السويشيال ميديا صوراً من حساب منسوب للسلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري خلال تواجده في المطار تزامناً مع إقتراب وصوله للقاهرة للنادي الأهلي خلال الساعات المقبلة للإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وأنهت إدارة الأهلي جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية، كما تم الإنتهاء من جميع التفاصيل المالية مع النادي المجري خلال المفاوضات التي أسفرت عن حصول الأهلي على توقيع اللاعب وموافقة ناديه المجري بإتمام الصفقة مقابل مليون و100 ألف دولار يدفعها النادي الأهلي على دُفعتين ، فيما سيحصل اللاعب السلوفيني على قرابة الـ800 ألف دولار في الموسم.

صفقة الأهلي المنتظرة صفقة الأهلي المنتظرة

وغاب نيجك جراديشار عن مباراة فريقه الودية أمام رادوملجي السلوفيني بمعسكر كرواتيا أمس الأول الثلاثاء بسبب مفاوضاته مع الأهلي.

ويبلغ جراديشار من العمر 22 عاما ويلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ، وشارك مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف ، وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

على صعيد متصل ، قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إن الفريق لاحت له العديد من الفرص أمام فاركو، ولكن لم يتم تسجيل الأهداف بالشكل المطلوب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بارتياح، ولا بد من إيجاد حل لمثل هذه الأمور.

وقال: رغم حالة أرضية الملعب كان لنا محاولات عديدة، واضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين.