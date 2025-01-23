نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي طلاب الشهادة الإعدادية، منذ قليل، من اداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، فى ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 - 2025.



ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارتين، فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

وأكدت الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، لمدة أسبوعين كاملين. تتيح هذه الإجازة فرصة للطلاب والمعلمين للاستراحة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى مراجعة الدروس السابقة استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني. تعد هذه الإجازة فترة مثالية للطلاب لاستعادة نشاطهم والتحضير لمتطلبات الترم الثاني.