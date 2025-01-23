أمطار مستمرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 10:31 صباحاً - قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنة، مشيرة إلى أنه خلال فترات الليل ستكون هناك برودة شديدة

وأشارت منار غانم أن ظاهرة جوية ضبابية وشبورة مائية علي العديد من الطرق وشددت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على أن الشبورة من أخطر الظواهر الجوية، كما أن الساعات القادمة في منخفض جوى في طبقات الجو العليا

وتابعت بدأت أمطار على محافظة مطروح متوسط ورعدية والساعات القادمة ستشهد محافظات الإسكندرية والوجه البحري هطول للأمطار مع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والأمطار بمجملها من خفيفة إلى متوسطة

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم ستكون علي القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.