رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 25 يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 10:30 صباحاً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، متوجها فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته لفخامة الرئيس: إننا ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصرنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يُعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالخير والأمن والازدهار.